«Он меня изнасиловал. Я молчала больше 20 лет»: олимпийская чемпионка открыла темную тайну

Олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира по парусному спорту 43-летняя София Бекатору из Греции обвинила одного из спортивных чиновников в изнасиловании ее в 1998 году во время подготовки к Играм в Сиднее, сообщает gazzetta.gr.

Бекатору, выигравшая «золото» на Олимпиаде-2004 в Афинах, заявила, что один из тогдашних боссов Греческой федерации парусного спорта совершил «непристойный поступок», пригласив ее в свой гостиничный номер для обсуждения подготовки команды.

«В то время я очень страдала. Мне был 21 год. Тогда мы не работали со спортивными психологами, я не могла ни с кем поделиться своей болью. Даже с моими родителями. У него была власть, и я боялась, что признание может поставить крест на моей карьере», — рассказала София Бекатору во время онлайн-конференции по проблемам сексуального насилия, организованной правительством Греции.

На Олимпийских играх в Афинах София Бекатору завоевала золотую медаль

Признание знаменитой спортсменки всколыхнуло общественность. Накануне Бекатору позвонил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, разместивший перед этим пост в Facebook.

«София смело разорвала цепь страха и молчания, указав путь, чтобы клеймо вины перешло от жертвы к преступнику», — написал глава правительства Греции.

Несмотря на то, что спортсменка не назвала своего обидчика, греческие СМИ рассекретили имя предполагаемого насильника. Им оказался нынешний вице-президент Греческой федерации парусного спорта Аристидис Адамопулос, на время расследования отстраненный от занимаемой должности.

София Бекатору и Аристидис Адамопулос

Отметим, что София Бекатору участвовала в Олимпийских играх в Сиднее (2000 г.), Афинах (2004 г.), Пекине (2008 г.) и Рио-де-Жанейро (2016 г.), где она несла флаг Греции на церемонии открытия. Кроме олимпийского «золота» и четырех медалей медалей высшей пробы на чемпионатах мира, спортсменка стала также двукратной чемпионкой Европы. После развода с чемпионом мира по парусному спорту Андреасом Косматопулосом София одна воспитывает двух детей.

На церемонии открытия Игр в Рио знаменитая спортсменка несла флаг Греции

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-футболист сборной Бразилии Робиньо осужден на девять лет за групповое изнасилование.

Фото Instagram, АР, gazzetta. gr

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