Гора из «Игры престолов» эффектно дебютировал в боксе: лучшие моменты поединка

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Горы в сериале «Игра престолов», дебютировал в боксе.

32-летний великан (его рост — 206 см, вес — 205 кг!), у которого в сентябре прошлого года родился сын, провел в Дубае (ОАЭ) выставочный бой против британского боксера, экс-чемпиона Европы WBO в полутяжелом весе Стивена Уорда.

Показательный поединок, состоявшийся в формате три раунда по три минуты, завершился вничью. Ометим, что во втором раунде исландский гренадер отправил соперника на настил ринга, хотя в конце боя заметно сдал физически.

«Я никогда не видел такого крупного человека, который так хорошо двигается. Он попал в меня одним „выстрелом“. Это потрясло меня до моих кроссовок», — цитирует Стивена Уорда worldboxingnews.net.

В сентябре Бьернссон, который в 2018 году стал обладателем титула сильнейшего человека планеты, проведет свой первый официальный боксерский бой. Его соперником будет стронгмен из Великобритании Эдди Холл по прозвищу Зверь.

Напомним, что в 2015 году Бьнрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на пять шагов вперед (прежнее достижение было установлено в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса на три шага, прежде чем упасть замертво со сломанной спиной). А в прошлом году силач из Исландии установил новый мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конор Макгрегор провел дебютный поединок по правилам бокса.

Фото worldboxingnews.net, Instagram

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