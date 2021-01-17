28.11 / 28.28 33.81 / 34.17
Киев: -14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Гора из «Игры престолов» эффектно дебютировал в боксе: лучшие моменты поединка

17:14 17 января 2021
Хафтор Бьернссон

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Горы в сериале «Игра престолов», дебютировал в боксе.

32-летний великан (его рост — 206 см, вес — 205 кг!), у которого в сентябре прошлого года родился сын, провел в Дубае (ОАЭ) выставочный бой против британского боксера, экс-чемпиона Европы WBO в полутяжелом весе Стивена Уорда.

Показательный поединок, состоявшийся в формате три раунда по три минуты, завершился вничью. Ометим, что во втором раунде исландский гренадер отправил соперника на настил ринга, хотя в конце боя заметно сдал физически.

«Я никогда не видел такого крупного человека, который так хорошо двигается. Он попал в меня одним „выстрелом“. Это потрясло меня до моих кроссовок», — цитирует Стивена Уорда worldboxingnews.net.

В сентябре Бьернссон, который в 2018 году стал обладателем титула сильнейшего человека планеты, проведет свой первый официальный боксерский бой. Его соперником будет стронгмен из Великобритании Эдди Холл по прозвищу Зверь.

Напомним, что в 2015 году Бьнрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на пять шагов вперед (прежнее достижение было установлено в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса на три шага, прежде чем упасть замертво со сломанной спиной). А в прошлом году силач из Исландии установил новый мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конор Макгрегор провел дебютный поединок по правилам бокса.

Фото worldboxingnews.net, Instagram

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

Dan Balan

"Мурашки по коже": Dan Balan запустил собственный лейбл и показал его первую песню

максим грачевский

"На органы не пустят": стало известно, что будет с сыном Грачевского из-за миллиардного долга

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Осталось заплатить Усику: Джошуа и Фьюри договорились о бое на Ближнем Востоке

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер