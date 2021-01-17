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Спорт

«Динамо» — «Легия»: онлайн-видеотрансляция матча в Эмиратах

20:28 17 января 2021
Динамо&nbsp;— Легия

В понедельник, 18 января, киевское «Динамо», которому в феврале предстоят матчи 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Брюгге», проведет в 15:00 первый спарринг на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Оппонентом лидера чемпионата Украины станет 14-кратный чемпион Польши «Легия» из Варшавы, возглавляющая турнирную таблицу национального первенства. В составе команды 50-летнего Чеслава Михневича выступает 15 легионеров из Испании, Португалии, Сербии, Чехии, Франции, Черногории, Грузии, Гвинеи, Бразилии и Эквадора. Отметим, в частности, лучшего бомбардира текущего чемпионата Польши, чешского форварда Томаша Пехарта, защитника сборной Сербии Филипа Младеновича, а также грузинского полузащитника Валериана Гвилию, известного по выступлениям за запорожский «Металлург». И, конечно же, нельзя не упомянуть знаменитого экс-вратаря «Селтика», «Фиорентины», «Саутгемптона», «Борнмута» и сборной Польши Артура Боруца, который в свои 40 лет продолжает успешно защищать последний рубеж варшавского клуба.

Отметим, что ранее соперники трижды пересекались друг с другом в товарищеских матчах, и пока динамовцы ни разу не одолели соперника: 0:1 — в феврале 2014-го, 0:0 — в июле 2015-го и 1:1 — в январе 2020-го.

Прямую видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Легия», которую проведет YouTube-канал «бело-синих», смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 15:00) в этой новости.

Отметим, что вторым соперником подопечных Мирчи Луческу в ОАЭ в четверг, 21 января, должен стать чемпион Беларуси «Шахтер» из Солигорска, возглавляемый украинским тренером Романом Григорчуком. Правда, проведение встречи под вопросом, поскольку клубам из Беларуси с государственным финансированием (в их число входит «Шахтер») запретили проводить тренировочные сборы за пределами страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форварду «Динамо» Жерсону Родригесу посвятили песню и клип.

Фото ФК «Динамо»

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