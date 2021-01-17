Депутат Жан Беленюк триумфально вернулся на борцовский ковер после 16-месячной паузы

Триумфально вернулся на борцовский ковер после 16-месячной паузы двукратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе Жан Беленюк, избранный в 2019 году в парламент Украины.

Уверенно одолев на пути к финалу состоявшегося в столице Хорватии Гран-при Zagreb Open соперников из Эстонии, Швейцарии, Финляндии и Турции, 29-летний киевлянин в решающей схватке в весовой категории до 87 кг победил шведа Александра Степанетича (9:1) и завоевал золотую медаль.

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Еще один чемпионский титул в столице Хорватии принес Украине 22-летний уроженец Запорожья Парвиз Насибов (до 72 кг), вырвавший в финале победу у турка Ахмета Йилмаза (3:2).

К сожалению, еще один наш атлет Николай Кучмий (130 кг) не смог выйти на решающий поединок против представителя Турции Османа Ылдырима и довольствовался «серебром». С бронзовой наградой вернется из Загреба украинец Ярослав Фильчаков (до 82 кг), одолевший после осечки в полуфинале литовца Арминаса Лигнугариса (8:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жан Беленюк рассказал о трагически погибшем друге.

Фото facebook.com/greco.rome

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