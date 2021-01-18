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Спорт

Месси врезал сопернику по шее и остался без 37-го трофея в карьере: видеообзор крутого финала Суперкубка Испании

8:00 18 января 2021
Барселона&nbsp;— Атлетик

Каталонская «Барселона» с вернувшимся в строй после травмы Лионелем Месси не смогла выиграть первый турнир под началом голландского наставника Рональда Кумана (неофициальный Кубок Жоана Гампера не в счет). В финальном поединке за Суперкубок Испании на стадионе «Ла Картуха» в Севилье каталонцы в дополнительное время уступили «Атлетику» из Бильбао — 2:3 (Гризманн, 40, 77 — де Маркос, 42, Вильялибре, 90, Уильямс, 93), который третий раз в истории (после 1984 и 2015 годов) завладел трофеем.

При этом в самом конце второго овертайма у Месси откровенно сдали нервы, и после провокации со стороны соперника аргентинец с правой зарядил игроку «Атлетика» Вильялибре по голове. После просмотра VAR рефери без раздумий наградил кумира болельщиков первой в клубной карьере красной карточкой.

Напомним, что в полуфинале турнира «Барселона» лишь в серии пенальти одолела «Реал Сосьедад» — 3:2 (игровое время — 1:1), а «Атлетик» сломил сопротивление «Реала» (2:1).

Кстати, для Месси Суперкубок Испании мог бы стать 37-м (!) трофеем в карьере. Не отыграйся «Атлетик» на 90-й минуте, Лео в списке самых титулованных игроков в истории футбола догнал бы своих бывших одноклубников испанца Андреса Иньесту и бразильца Максвелла (по 37 титулов) и уступал бы только еще одному экс-игроку «Барселоны» бразильцу Дани Алвешу (43 трофея). А вместо этого — поражение, дебютное в 753 поединках за «Барсу» удаление с поля и угроза дисквалификации на четыре матча (ранее Лео дважды получал красные карточки только в футболке сборной Аргентины — в 2005 и 2019 годах).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что супруга Месси показала, как сыновья эмоционально отреагировали на шикарный гол отца.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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