Чемпион мира по футболу отказался от зарплаты 395 тысяч евро в неделю ради переезда на родину предков

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Месут Езил, не игравший за лондонский «Арсенал» с марта прошлого года, расторг контракт с английским грандом и на правах свободного агента перешел в турецкий «Фенербахче», за который болеет с детства.

Стамбульский гранд вот-вот подтвердит трансфер официально. Но, по информации турецких СМИ, соглашение рассчитано до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. В клубе из Стамбула Езил будет выступать под 67-м номером. Странный выбор? Отнюдь. Дело в том, что в Турции регионы снабжены цифрами. «67» — код Зонгулдака, откуда родом бабушка и дедушка футболиста.

Чтобы поскорее отправиться на родину предков, 32-летний уроженец Гельзенкирхена, у которого в прошлом году родилась дочь, не только отказался от зарплаты в 395 тысяч евро в неделю, но и от полагающихся за полгода контракта с «канонирами» 7,8 млн евро.

Отметим, что Езил прилетел на берега Босфора не один, а с 27-летней женой Амин Гулс (моделью шведско-турецкого происхождения и «Мисс Турция"-2014, которая свободно говорит на турецком, английском, шведском и испанском языках), а также с дочуркой Эдой.

Месут Езил прилетел в Стамбул с женой и дочерью

Напомним, что в Германии Месут Езил выступал за «Шальке» и «Вердер», после чего в 2010 году за 15 млн евро перебрался в «Реал», а спустя три года — в «Арсенал» (в его активе 33 гола и 54 результативные передачи в 184 матчах английской премьер-лиги). В составе сборной Германии футболист с турецкими корнями провел 92 поединка, в которых забил 23 мяча и отдал 40 голевых передач. За карьеру в клубах и сборной Месут Езил добыл 12 трофеев.

С главным трофеем ЧМ-2014

Добавим, что в текущем чемпионате Турции «Фенербахче», цвета которого защищает экс-футболист харьковского «Металлиста» аргентинец Хосе Соса, занимает второе место, имея одинаковое количество очков с «Бешикташем» и на четыре пункта опережая «Газиантеп».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месут Езил выступил в защиту своего фото с Эрдоганом.

Фото ФК «Фенербахче»

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