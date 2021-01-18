Боец ММА по прозвищу Терминатор украсил свой бицепс татуировкой обнаженной невесты

Знаменитый чешский боец ММА 35-летний Карлос Вемола, выигравший 30 из 36 боев в смешанных единоборствах, оригинально признался в любви своей невесте — 31-летней словачке Леле Цетеровой. Богатырь не стал ничего придумывать и просто набил на своем бицепсе татуировку… обнаженной возлюбленной с ангельскими крыльями, сообщает blesk.cz. Судя по посту в Instagram, Лела оценила творение жениха.

«Мне очень нравится эта татуировка, хотя люди ее критикуют. Важно то, что нам это нравится, и мы сделали татуировку потому, что любим друг друга. Какой мужчина сделает это для женщины? Положи руку на сердце дамы…» — написала Лела Цетерова.

Отметим, что в 2019 году словачка родила Карлосу дочь Лили, но вскоре пара рассталась. Оказалось — ненадолго. В конце 2020-го во время шикарного отдыха в Дубае спортсмен сделал Леле предложение руки и сердца. Силиконовая красавица, как называют Лелу Цетерову в чешской прессе, ответила «Да!» (на теле самой девушки увековечена аббревиатура KTV, что означает не что иное, как Карлос Терминатор Вемола).

Лела и Карлос с дочерью

Просто Лела

Кстати, в ММА Вемола попал в общем-то довольно случайно. Занимаясь в юные годы греко-римской борьбой, Карлос со временем переехал в Англию, чтобы стать бодибилдером. Параллельно богатырь подрабатывал вышибалой в одном из ночных клубов Лондона. Однажды он вышвырнул из заведения двух крепких парней, оказавшихся бойцами ММА. Вскоре за Вемолой пришли и… пригласили тренироваться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что девушку-бойца ММА осудили за «слишком откровенный» купальник.

Фото Instagram

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