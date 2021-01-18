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Спорт

Лукашенко не убедил: Беларусь лишили права принять чемпионат мира по хоккею

17:50 18 января 2021
Александр Лукашенко

В понедельник, 18 января, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение по месту проведения запланированного в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня чемпионата мира-2021. Беларусь лишили права провести мировое первенство, информирует официальный сайт организации. Место проведения турнира будет определено позднее (кроме Латвии, рассматривается вариант с Данией или Словакией).

Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Напомним, что ситуация с ЧМ-2021 обострилась на фоне политического кризиса в Беларуси. Компании Nivea, Skoda, Liqui Moly и Tissot, поддерживающие ИИХФ, ранее заявили, что не будут спонсировать чемпионат мира, если он все же пройдет в Минске.

Как известно, совсем недавно Александр Лукашенко принимал в столице Беларуси босса ИИХФ Рене Фазеля. Видимо, не убедил…

«Мы особо не паримся. Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет. Но оснований, чтобы он не прошел, на миллиметр нет. Это будет позор полный», — заявлял Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».

По информации СМИ, Беларусь вложила в модернизацию «Минск-Арены», где должны были пройти матчи чемпионата мира по хоккею, 12 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия из-за допингового скандала до 16 декабря 2022 года будет выступать на крупных международных стартах без флага и гимна.

Фото Twitter tribuna.com Беларусь

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