Украинский клуб подписал контракт с легендой сборной Исландии

Новичок украинской премьер-лиги львовский «Рух», занимающий в турнирной таблице УПЛ 12-е место, на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с легендой сборной Исландии (97 матчей, 5 голов), четвертьфиналистом Евро-2016 и участником чемпионата мира, 34-летним защитником Рагнаром Сигурдссоном, последним клубом которого был датский «Копенгаген».

Болельщики наверняка помнят, как исландцы на чемпионате Европы 2016 года совершили маленький спортивный подвиг, не пустив в четвертьфинал турнира сборную Англии (2:1). Так вот, один из мячей в ворота родоначальников футбола забил тогжа именно нынешний новичок «Руха», признанный лучшим игроком того поединка.

На Евро-2016 автор гола в ворота англичан Рагнар Сигурдссон дошел со сборной Исландии до четвертьфинала

В своей карьере, кроме «Копенгагена», исландец выступал на родине за «Филкир», в Швеции — за «Гетеборг», в Англии — за «Фулхэм», а в России — за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».



В коллекции трофеев Сигурдссона — победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Швеции, триумф в чемпионате и Кубке Дании, а также «бронза» российской премьер-лиги. По числу матчей за сборную Исландии (97, в том числе две встречи против команды Украины) Рагнара опережает лишь один футболист — Рунар Кристинссон (104 игры).

«Моя главная задача в «Рухе» — помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе, — цитирует Рагнара Сигурдссона официальный сайт львовского клуба. — Пришел сюда, потому что хорошо знаю главного тренера. В свое время я работал с Иваном Федыком в другом клубе. Знаю, что у «Руха» — грандиозные планы. Тут строится чудесная академия. Поэтому я рад стать частью этого проекта.

До переезда не очень много знал об Украине. Слышал, конечно, о таких клубах, как «Шахтер» и «Динамо», ведь они выступают в еврокубках. Приходилось играть против вашей национальной сборной. Припоминаю, что дома мы победили — 2:0, хотя против украинцев всегда играть тяжело".

Новичок «Руха» провел за команду Исландии 97 матчей и забил пять мячей

Напомним, что ранее в Украине уже играл легионер из Исландии — форвард Арни Вильхамссон, который защищал цвета «Черноморца» и «Колоса».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Рух» в матче премьер-лиги сенсационно отобрал очки у «Шахтера».

Фото uefa.com, ФК «Рух»

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