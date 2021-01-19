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Спорт

Макгрегор – Порье: где смотреть главный бой UFC 257

14:34 19 января 2021
Макгрегор Порье 2

В ночь с 23 на 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 257, главным боем которого станет противостояние ирландца Конора Макгрегора (22 победы, 4 поражения) и американца Дастина Порье (26 побед, 6 поражений).

Предстоящий поединок станет уже вторым очным для бойцов. В сентябре 2014-го, когда бойцы встретились в октагоне впервые, Макрегору понадобилось 106 секунд, чтобы нокаутировать американца.

Не особо церемонился ирландец со своим соперником и в последнем поединке. В январе 2020-го Конор спустя 40 секунд после стартового гонга отправил американца Дональда Серроне на настил октагона. А вот Порье в июне прошлого года провел пятираундовый бой с новозеландцем Дэном Хукером и одержал победу единогласным решением судей.

В предстоящем бою букмекеры видят очевидным фаворитом Конора. На его победу контора «Фаворит Спорт» дает коэффициент 1,36, триумф Дастина оценивается в 3,40.

В прямой трансляции за поединком из Абу-Даби можно будет следить на телеканале Setanta Sports. Ориентировочное начало — в воскресенье, 24 января, в 5:00 по киевскому времени. Также показ боя запланирован на сервисе MEGOGO и канале «Рен-ТВ» (Россия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб хочет вернуться в UFC и назвал имя желаемого соперника.

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