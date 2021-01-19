Промоутер назвал сумму, которая полагается Усику за бой Джошуа – Фьюри

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом) продолжает настаивать на поединке с Энтони Джошуа (24 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), владеющим поясом WBO, на который наш соотечественник является обязательным претендентом.

Несмотря на сообщения о том, что британец уже договорился о проведении объединительного боя с Тайсоном Фьюри в одной из стран на Ближнем Востоке, уроженец Крыма так просто сдаваться не намерен. «Можете представить себе такой разговор. Я подхожу к Тайсону Фьюри с Энтони Джошуа и говорю: «Хорошо, чтобы все пояса были на кону, вы должны заплатить 3% управляющим органам. По 300 тысяч фунтов за 4 титула — это 1,6 миллиона долларов. Добавить еще IBO, и тогда выходит 2,03 миллиона в сумме. Также вы по отдельности должны заплатить руководящим органам. О, и еще Усик хочет несколько миллионов долларов — если быть точным, 2,71. Вы согласны, парни? Просто отстегните пару миллионов из собственных карманов», — приводит слова британского промоутера Эдди Хирна издание Marca.

Отметим, что в своей карьере Усик лишь однажды заработал за бой больше денег, чем хочет за свое согласие на проведение объединительного боя между Джошуа и Фьюри. За встречу с Тони Беллью наш соотечественник разбогател на 2,5 млн евро (чуть более 3 млн долларов). Получается, Александр хочет получить чуть меньшую сумму, даже не выходя в ринг. И, надо сказать, имеет полное право, ведь объединительный бой принесет ЭйДжею и Тайсону приблизительно по 100 млн в американской валюте каждому. Как говорится, есть за что побороться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик готов прекратить сотрудничество с промоутером Эдди Хирном в случае срыва боя с Энтони Джошуа.

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