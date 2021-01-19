Два известных футболиста загремели в тюрьму из-за секс-скандала

В Испании завершилось громкое дело о привлечении к уголовной ответственности известных футболистов — 30-летнего Серхи Энрича и 29-летнего Антонио Луны.

В 2016-м Энрич и Луна ради развлечения вступили в интимную связь с девушкой. Пострадавшая настаивала, чтобы половой акт не записывался на видео, но ее просьбы не были услышаны. В результате спустя время ролик появился в интернете, и, несмотря на извинения футболистов и уверения, что запись была «слита» в сеть без их ведома (что доказать в итоге не удалось), девушка решила добиваться правды в суде.

Как сообщает издание AS, суд Сан-Себастьяна, где рассматривалось дело, приговорил виновных к двум годам тюремного заключения, в то время как обвинение требовало пять лет лишения свободы для каждого. У каждого из осужденных есть право обжаловать приговор.

Антонио Луна прибывает на заседание суда

Отметим, что на момент записи видео оба футболиста выступали за клуб испанской примеры «Эйбар». Энрич защищает цвета баскского клуба и по нынешнее время, а Луна покинул клуб в 2017-м и сейчас является игроком «Леванте».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый бразилец Робиньо был признан виновным в групповом изнасиловании и получил девять лет тюрьмы.

315

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter