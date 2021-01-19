Два известных футболиста загремели в тюрьму из-за секс-скандала
В Испании завершилось громкое дело о привлечении к уголовной ответственности известных футболистов — 30-летнего Серхи Энрича и 29-летнего Антонио Луны.
В 2016-м Энрич и Луна ради развлечения вступили в интимную связь с девушкой. Пострадавшая настаивала, чтобы половой акт не записывался на видео, но ее просьбы не были услышаны. В результате спустя время ролик появился в интернете, и, несмотря на извинения футболистов и уверения, что запись была «слита» в сеть без их ведома (что доказать в итоге не удалось), девушка решила добиваться правды в суде.
Как сообщает издание AS, суд Сан-Себастьяна, где рассматривалось дело, приговорил виновных к двум годам тюремного заключения, в то время как обвинение требовало пять лет лишения свободы для каждого. У каждого из осужденных есть право обжаловать приговор.
Отметим, что на момент записи видео оба футболиста выступали за клуб испанской примеры «Эйбар». Энрич защищает цвета баскского клуба и по нынешнее время, а Луна покинул клуб в 2017-м и сейчас является игроком «Леванте».
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