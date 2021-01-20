«Изоляция»: юная украинская теннисистка в ожидании старта Australian Open восхищает откровенными фото

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (78-я позиция в мировом женском рейтинге), впервые в карьере дошедшая до полуфинала проходившего в Абу-Даби турнира WTA, находится в австралийском Мельбурне на жестком карантине перед стартом Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 8 по 21 февраля.

Юная киевлянка откровенно призналась, что изоляция дается ей чрезвычайно тяжело и ситуация порой доходит до критической.

«Днем у меня случаются приступы паники. Было такое, что я просто сидела посреди комнаты и практически начинала плакать, потому что мне хотелось выйти на свежий воздух. Но по большей части все нормально, целый день я стараюсь занять себя тренировками. Моя мама, она же и мой тренер, живет в соседней комнате. Между нашими номерами нет общей двери, я знаю, что у других игроков есть смежные номера. Так что я даже не вижу её. По телефону мы не смогли ни разу поговорить, потому что соединение разрывается. Поэтому мы пишем друг другу сообщения. Я знаю, что она занимается танцами, каждый час делает какие-то упражнения.

Сейчас я стараюсь хорошо высыпаться, поспать дольше, чем всегда. Мне в комнату принесли велотренажер, хотя я бы хотела беговую дорожку. На велосипеде у меня даже вспотеть не получается. Еще я стараюсь не есть вредные продукты. Заказываю по доставке фрукты, у меня есть полный набор. В свободное время просто отдыхаю, читаю, что пишут, смотрю сериалы…" - рассказала Костюк о своем досуге во время прямого эфира в Instagram с единственным представителем Украины в мужской основной сетке Australian Open Сергеем Стаховским.

Впрочем, даже в таких условиях Марта находит время для того, чтобы делиться со своими подписчиками чувственными фотографиями. «Пункт назначения: изоляция», — подписала девушка под откровенным фото, набравшим менее чем за полсуток 10 тысяч «лайков».

Отметим, что, кроме Марты Костюк, также в основной сетке сыграет еще одна наша соотечественница — пятая ракетка мира Элина Свитолина. Леся Цуренко (146-я), проигравшая в решающем раунде квалификации, имеет шанс продолжить участие в турнире в качестве «лаки лузера», а вот Даяна Ястремская (29-я) пока отстранена от участия в турнирах под эгидой WTA в связи с положительным допинг-тестом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британка Франческа Джонс, родившаяся со сросшимися пальцами рук и ног, пробилась в основную сетку Australian Open.

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