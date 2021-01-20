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Спорт

Клуб НБА выгнал украинского баскетболиста

9:57 20 января 2021
Алексей Лэнь

Украинский центровой Алексей Лэнь не смог закрепиться в составе чемпиона НБА-2019 «Торонто Рэпторз», куда перешел из «Сакраменто Кингз» в конце ноября 2020-го.

О решении расторгнуть контракт с нашим соотечественником «динозавры» сообщили на своей странице в Twitter.

Отметим, что 27-летний Лэнь, с которым «Торонто» подписал годичный минимальный контракт, успел провести за новый клуб всего семь матчей. В среднем проводя на площадке чуть почти 11 минут, наш соотечественник в среднем набирал 2,3 очка, делал 1,6 подбора и 0,9 блоков. При этом и сами «динозавры» не впечатляют результатами на старте сезона. После 13 сыгранных матчей в активе канадцев 5 побед и 8 поражений, что позволяет занимать 13 место из 15 команд восточной конференции.

О дальнейших планах уроженца Антрацита, что в Луганской области, пока неизвестно. Сезон в самом разгаре, и непонятно, сможет ли Алекс найти себе новый клуб, чтобы не терять фактически год карьеры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алексей Лэнь встречается в США с пышногрудой красоткой.

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