Клуб НБА выгнал украинского баскетболиста

Украинский центровой Алексей Лэнь не смог закрепиться в составе чемпиона НБА-2019 «Торонто Рэпторз», куда перешел из «Сакраменто Кингз» в конце ноября 2020-го.

О решении расторгнуть контракт с нашим соотечественником «динозавры» сообщили на своей странице в Twitter.

Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx — Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021

Отметим, что 27-летний Лэнь, с которым «Торонто» подписал годичный минимальный контракт, успел провести за новый клуб всего семь матчей. В среднем проводя на площадке чуть почти 11 минут, наш соотечественник в среднем набирал 2,3 очка, делал 1,6 подбора и 0,9 блоков. При этом и сами «динозавры» не впечатляют результатами на старте сезона. После 13 сыгранных матчей в активе канадцев 5 побед и 8 поражений, что позволяет занимать 13 место из 15 команд восточной конференции.

О дальнейших планах уроженца Антрацита, что в Луганской области, пока неизвестно. Сезон в самом разгаре, и непонятно, сможет ли Алекс найти себе новый клуб, чтобы не терять фактически год карьеры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алексей Лэнь встречается в США с пышногрудой красоткой.

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