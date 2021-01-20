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Спорт

Сборная Украины проведет перед Евро-2020 три спарринга: названы соперники

11:26 20 января 2021
Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу, узнавшая соперников по квалификации на ЧМ-2022, сыграет три товарищеских матча в рамках подготовки к участию в финальной части Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), 23 мая подопечные Андрея Шевченко встретятся с Бахрейном, 3 июня померяются силами с Северной Ирландией и 7 июня сыграют с Кипром.

Напомним, что континентальное первенство стартует 11 июня. «Желто-синие» находятся в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Стартовый поединок на турнире наша команда сыграет 13 июня против голландцев.

А тем временем болельщики сборной Украины пребывают в ожидании вынесения вердикта (заседание Спортивного арбитражного суда в Лозанне назначено на 16 февраля) по отмененному матчу элитного дивизиона Лиги наций против Швейцарии, в котором «желто-синим» было засчитано техническое поражение.

«Я уверен, что наша сборная сделала все возможное, чтобы игра со Швейцарией состоялась. Я благодарен игрокам и тренерскому штабу, что до конца шли к цели. Наша задача — вернуть в спортивное русло этот вопрос. Не могу сейчас раскрывать многие наши юридические моменты, но шансы очень большие. Многие примеры в истории футбола при пандемии дают нам неплохие шансы. Над кейсом работает группа юристов международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Уверен, что мы привлечем все наши доводы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция сильная и уверенная», — сказал президент УАФ Андрей Павелко в эфире телеканала «Футбол».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины заработает 12 млн евро в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022.

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