Сползающие трусы Усика обеспокоили подписчиков

Ударившие в Украине морозы существенно сократили число желающих окунуться в прорубь на Крещение. Одним из немногих смельчаков оказался боксер Александр Усик. На своей странице в соцсетях он поделился видео, как быстро раздевается до трусов и без колебаний погружается в ледяную воду. Впрочем, среди Instagram-аудитории Усика нашлось немало тех, кого волновало не моржевание, а более приземленные вопросы.

Так, Усику указали на набранные килограммы и необходимость подобрать белье по размеру.

Были и те, кого шутки о неправильного размера трусах заставили еще раз пересмотреть видео.

Напомним, ранее Усик рассказал в интервью, почему любит вставать в четыре часа утра и к каким видам спорта привлекает своих детей.

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