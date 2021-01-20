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Спорт

Двоюродный брат Хабиба ярко дебютировал в UFC: видео нокаута

17:54 20 января 2021
Умар и Хабиб Нурмагомедовы

25-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат непобежденного Хабиба, успешно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В поединке, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Умар во втором раунде применил удушающий прием против казахстанца Сергея Морозова (16 побед, 4 поражения), вынудив соперника сдаться.

«Девять лет назад Хабиб зашел в этот ринг и так же закончил дебютный бой. Я рад, что смог повторить тот же прием», — сказал Умар в октагоне после боя.

Примечательно, что сам чемпион в легком весе поддерживал родственника в тренерском углу, и, видимо, настолько распереживался, что очень сдержанно отреагировал на победу Умара.

Сам же непобежденный боец, несмотря на недавно озвученное желание встретиться в октагоне с Жоржем Сен-Пьером, буквально ошарашил своим заявлениям по поводу возможного возвращения к активной спортивной карьере. «Должна быть какая-то мотивация, какой-то голод. Нет этого. Я не чувствую этого. Уже столько лет в спорте, всю жизнь этим занимаюсь. В профессионалах с 2008 года и добился практически всего в этом виде спорта, и у меня нет такого, что я хотел бы с кем-то подраться. Знаю, что есть много бойцов, кто хотел бы зарабатывать, стремиться к чему-то, быть на плаву… А мне что делать?! Очень многие люди не хотят понимать мою сторону. Но я ничего не вижу… Бои в планы не входят. Я тренируюсь для себя. Тренировки — самая большая вещь, которая приносит мне удовольствие. Я просто наслаждаюсь, когда борюсь, когда бегаю, спаррингую, работаю на лапах, на груше. Это то, чем я занимался всю жизнь, и дальше я тоже буду постоянно тренироваться. Но если говорить о боях, то они в план не входят», — отметил Хабиб в интервью сайту Sport24.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб после завершения карьеры купил баранов и занимается сельским хозяйством.

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