«Динамо» — «Шахтер» (Беларусь): онлайн-видеотрансляция матча в ОАЭ

В четверг, 21 января, киевское «Динамо», уступившее в стартовом поединке на сборах в Эмиратах польской «Легии» (0:2), проведет на стадионе The Sevens в Дубае спарринг против чемпиона Беларуси солигорского «Шахтера», который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук (в 15:00).

Отметим, что команда из Солигорска только 18 января прилетела в ОАЭ, и спарринг против подопечных Мирчи Луческу станет для белорусов первым на сборе. Кстати, цвета «Шахтера» защищают бывший полузащитник «Динамо» Никита Корзун, а также перешедший из «Риги» украинский форвард Роман Дебелко (всего команду Григорчука зимой пополнили девять новичков).



Прямую видеотрансляцию матча «Динамо» — «Шахтер», которую проведет YouTube-канал украинского клуба, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 15:00) в этой новости.

По информации официального сайта ФК «Динамо», намеченный на пятницу, 22 января, спарринг «бело-синих» против «Аджмана» не состоится из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде из ОАЭ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с бельгийским «Брюгге».

Фото ФК «Динамо»

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