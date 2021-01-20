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Спорт

От ворот до ворот: в Англии голкипер забил невероятный гол

20:02 20 января 2021
Том Кинг Ньюпорт Каунти

Поединок второй английской лиги (четвертого дивизиона страны) между «Челтенхэм Таун» и «Ньюпорт Каунти» запомнится болельщикам, наблюдавшим за игрой по телевидению.

На 12-й минуте, при счете 0:0, голкипер гостей Том Кинг выполнял удар от своих ворот. И пробил настолько сильно, что мяч, пролетев в воздухе добрых метров 80, ударился о газон перед штрафной площадкой соперника и, перелетев голкипера хозяев, залетел в сетку.

Правда, в компенсированное время к первому тайму сам Кинг не смог уберечь свои ворота от пропущенного мяча, и в итоге поединок завершился результативной ничьей — 1:1. Эта потеря очков не позволила «Ньюпорту» подняться на вершину турнирной таблицы — имея две игры в запасе, они отстают от лидирующего «Кембридж Юнайтед» на один балл.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин забил уникальный гол на тренировке мадридского «Реала».

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