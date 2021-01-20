Усик получил письмо от WBO: о чем сообщили украинскому боксеру

Украинский непобедимый боксер-супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), выразивший готовность прекратить сотрудничество с известным британским промоутером Эдди Хирном, получил уведомление от Всемирной боксерской организации (WBO) по поводу готовности санкционировать бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри для объединения чемпионских поясов.

Правда, при этом мнение нашего соотечественника, являющегося обязательным претендентом на титул WBO, также будет учитываться. Фактически, от его уступок зависит, состоится ли вообще в ближайшее время встреча двух британцев в ринге.

«Действительно, мы получили письмо от WBO, однако я могу сказать, что Усик никаких предложений по поводу того, чтобы отойти в сторону и позволить этот бой, не получал, несмотря на то, что писали в СМИ. Я уверен, что президент WBO никогда не нарушит правила и не санкционирует бой Джошуа — Фьюри без согласия Александра. Так что для Джошуа и Фьюри сейчас настало лучшее время, чтобы предложить Усику нечто серьезное», — приводит слова промоутера крымчанина Александра Красюка британский телеканал Sky Sports.

Также функционер отметил, что команде Усика предложено провести поединок за временный титул WBO с непобедимым британцем Джо Джойсом (12 побед, 11 из них — нокаутом), победитель которого выйдет на сильнейшего в противостоянии Джошуа с Фьюри. К слову, Усик и Джойс уже встречались между собой в марте 2013 года в рамках матчевого противостояния «Украинских атаманов» и «Британских Львов», и тогда по очкам победа досталась нашему соотечественнику.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик хочет получить 2,71 млн долларов за свое разрешение на проведение боя Джошуа — Фьюри.

274

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter