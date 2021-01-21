Дебют Андрея Лунина за «Реал» закончился для команды Зидана позором: видеообзор матча

Самый молодой голкипер в истории сборной Украины Андрей Лунин дебютировал в составе мадридского «Реала» спустя 943 дня после подписания контракта с Королевским клубом в июне 2018-го.

Накануне вратарь, за которого мадридский гранд заплатил 8,5 млн евро, провел за команду Зинедина Зидана весь матч 1/16 финала Кубка Испании на поле третьего по силе дивизиона «Алькояно». И надо же было такому случиться, что чемпион страны, играя со 110-й минуты в большинстве (!), умудрился пропустить в дополнительное время решающий мяч и с позором вылетел из турнира — 1:2 (Милитао, 45 — Сольбен, 81, Касанова, 115).

Отметим, что на момент дебюта в «Реале» украинцу исполнился 21 год и 344 дня. Он стал вторым самым молодым вратарем, дебютировавшим при Зинедине Зидане (рекорд принадлежит сыну тренера Люке Зидану — 20 лет и 232 дня).

Напомним, что после перехода в «Реал» из «Зари» Лунин выступал на правах аренды за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо», а в составе сборной Украины стал чемпионом мира U20 и лучшим голкипером турнира.

Кстати, самым молодым в истории сборной Украины вратарем Андрей стал в марте 2018-го. Выйдя на поле в товарищеском матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней, он превзошел достижение Максима Коваля (19 лет и 174 дня).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Лунин отметил Рождество с любимой и собаками.

Фото Twitter ФК «Реал»

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