Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола и добыл 34-й трофей в карьере

Португалец Криштиану Роналду стал одним из героев поединка за Суперкубок Италии, в котором «Ювентус» отомстил «Наполи» за поражение в решающем матче Кубка страны и девятый раз в истории завоевал почетный трофей — 2:0 (Криштиану Роналду, 64, Мората, 90+5; на 80-й минуте нападающий «Наполи» Инсинье не реализовал пенальти).

Более того, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии 35-летний Криштиану Роналду не только выиграл 34-й трофей в карьере, но и установил историческое достижение, став самым результативным игроком мирового футбола. Забив в 1036 официальных матчах за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и сборную Португалии 760 мячей, португалец побил рекорд чешского форварда Йозефа Бицана, который в период с 1931 по 1955 год отличился 759 раз (хотя, по другим данным, у него 805 голов). Напомним, что совсем недавно лидер «Юве» превзошел достижение легендарного бразильца Пеле, который в 812 официальных поединках 757 раз огорчил соперников.

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Фото Twitter Криштиану Роналду

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