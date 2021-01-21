Непобедимый Флойд Мейвезер показал фанатам свою коллекцию дорогущих суперкаров

Непобедимый американский боксер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50 побед, 27 из них — нокаутом, ни одного поражения), который заработал за карьеру около миллиарда евро, провел для фанатов виртуальный тур по своему роскошному особняку в Лас-Вегасе стоимостью более 11 млн евро.

43-летний спортсмен начал экскурсию в Instagram с гаража и показал коллекцию суперкаров. Легенда бокса продемонстрировал Ferrari, Mercedes, Lamborghini, Porche, Bentley. Общая стоимость авто — 30 млн евро (у Флойда есть также особняки в Лос-Анджелесе и Майами, понятное дело, со своими автопарками).

В доме Мейвезера площадью 22 тысячи квадратных метров — 11 спален, 14 ванных комнат, винный погреб и тренажерный зал, сообщает SportBible. Однако великий боксер больше всего гордится своей входной дверью. «Моя входная дверь должна быть похожа на банковское хранилище, потому что я Флойд Мейвезер», — сказал он перед гигантской золотой аркой.

Отметим, что дом Мейвезера в Лас-Вегасе напичкан элитными удобствами, включая полы с подогревом, лифт, патио, лоджии и каменный центральный двор с фонтаном. Зеленый ландшафт резиденции контрастирует с безжизненным ландшафтом пустыни Мохаве.

Особняк Мейвезера в Лас-Вегасе

Кстати, во время эфира Флойд удивил подписчиков новым имиджем. Примерно с 2008 года Мейвезер ходит лысым, хотя однажды заявил, что бреет волосы три раза в неделю и платит парикмахеру более 2 тысяч евро. Но на сей раз он появился с волосами. До шевелюры, конечно, далеко, но американец точно уже не лысый. Фанаты в комментариях принялись гадать, пересадка это или настоящие волосы, которые отрастил их кумир.

Напомним, что свой последний поединок Флойд Мейвезер провел 31 декабря 2018-го, нокаутировав в выставочном поединке доселе непобедимого японского кикбоксера Теншина Насукаву. На 20 февраля у легендарного американца запланирован бой с блогером Логаном Полом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойд Мейвезер оплатил похороны убитого полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца.

Фото Instagram

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