Уснул за рулем: олимпийский чемпион Сало получил срок за пьяную езду



Олимпийского чемпиона и чемпиона мира по хоккею в составе сборной Швеции Томми Сало, который провел за «Нью-Йорк Айлендерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш» более 500 матчей в НХЛ, приговорили к двум месяцам тюрьмы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает aftonbladet.se.

По информации шведских СМИ, знаменитый экс-вратарь, которому 1 февраля исполнится 50 лет, 11 августа прошлого года сел за руль при содержании алкоголя в крови 0,3%, что в 15 раз превышает разрешенный порог в Швеции. В итоге Сало врезался в барьер на трассе неподалеку от города Кепинг. Полицейские обнаружили его спящим в машине, несмотря на то, что за ним образовалась большая пробка и постоянно гудели звуковые сигналы.

Адвокаты хоккеиста заявили, что считают наказание слишком серьезным и намерены подать апелляцию.

«То, что случилось со мной 11 августа, стало для меня последней каплей. В моей жизни больше не будет алкоголя. Теперь все это знают. Нет никаких оправданий тому, что я сделал. Берегите себя», — заявил Томми Сало на суде.

Напомним, что Томми Сало выиграл олимпийское «золото» со Швецией на зимних Олимпийских играх 1994 года, а также стал чемпионом мира в 1998-м. Кроме того, знаменитый голкипер дважды завоевал «серебро» мировых первенств и четырежды — «бронзу». В 2000 и 2002 годах швед участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

Томми Сало с золотой олимпийской медалью Игр 1994 года

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг получил тюремный срок за безрассудное вождение и наркотики.

Фото aftonbladet. se, Bildbyrån

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