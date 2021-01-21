28.15 / 28.36 33.96 / 34.35
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Приветствую в братстве кормильцев»: известному украинскому футболисту досталось за переезд в Россию

14:03 21 января 2021
Александр Нойок

Переход 28-летнего экс-футболиста молодежной сборной Украины Александра Нойока, переболевшего прошлым летом коронавирусом, в клуб второго российского дивизиона «Оренбург» вызвал бурю негодования в среде украинских болельщиков.

«Предатель, позор!», «Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту», «Слава Украине, сюда не возвращайся, кормилец ****** (гребаный)», «Казачок-то засланный», «Эх, Саня, ты ж капитаном молодежной сборной был… Как так…», «Семью кормить нужно, поймите его правильно», «Он еще в сборную хотел. Туда ему и дорога», — пишут фанаты в Instagram.

Напомним, что воспитанник херсонского футбола Александр Нойок, известный по выступлениям за «Говерлу», «Металлист» и минское «Динамо», присоединился к российскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с брестским «Динамо», где он играл вместе с Артемом Милевским и Евгением Хачериди.

Нойок — чемпион Беларуси и двукратный обладатель Суперкубка страны. В составе молодежной сборной Украины футболист провел 21 поединок и забил два мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист молодежной сборной Украины Виталий Балашов перешел в клуб из России.

Фото uaf.ua

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Дан Балан

Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Влюбленные

Внучка Ротару покрасовалась с возлюбленным у океана

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер