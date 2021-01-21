«Приветствую в братстве кормильцев»: известному украинскому футболисту досталось за переезд в Россию

Переход 28-летнего экс-футболиста молодежной сборной Украины Александра Нойока, переболевшего прошлым летом коронавирусом, в клуб второго российского дивизиона «Оренбург» вызвал бурю негодования в среде украинских болельщиков.

«Предатель, позор!», «Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту», «Слава Украине, сюда не возвращайся, кормилец ****** (гребаный)», «Казачок-то засланный», «Эх, Саня, ты ж капитаном молодежной сборной был… Как так…», «Семью кормить нужно, поймите его правильно», «Он еще в сборную хотел. Туда ему и дорога», — пишут фанаты в Instagram.

Напомним, что воспитанник херсонского футбола Александр Нойок, известный по выступлениям за «Говерлу», «Металлист» и минское «Динамо», присоединился к российскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с брестским «Динамо», где он играл вместе с Артемом Милевским и Евгением Хачериди.

Нойок — чемпион Беларуси и двукратный обладатель Суперкубка страны. В составе молодежной сборной Украины футболист провел 21 поединок и забил два мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист молодежной сборной Украины Виталий Балашов перешел в клуб из России.

Фото uaf.ua

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