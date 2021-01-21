Джима принесла Украине первую в сезоне медаль Кубка мира по биатлону

В четверг, 21 января, сборная Украины наконец завоевала первую в сезоне медаль Кубка мира по биатлону. В индивидуальной гонке на 15 км на этапе в итальянском Антхольце на пьедестал почета поднялась олимпийская чемпионка Юлия Джима.

Оказавшись единственной из 95 спортсменок, кто поразил все 20 мишеней, 30-летняя киевлянка финишировала на второй позиции, проиграв только Лизе-Терезе Гаузер из Австрии, которая с одним промахом выиграла у Джимы 43,7 секунды. «Бронзу» завоевала француженка Анаис Шевалье-Буше, отставшая от украинки на 20,3 секунды.

Отметим, что Елена Пидгрушная с одним промахом заняла в итоговом протоколе 16-ю позицию, Валя Семеренко, промахнувшаяся дважды, — 26-ю, а Дарья Блажко при трех неудачных выстрелах — 57-ю.

Успешный старт позволил нашей женской команде закрепиться на восьмой позиции в Кубке наций. Лидировать здесь продолжают биатлонистки Швеции.

Кроме того, Джима благодаря успешному выступлению квалифицировалась в гонку с массовым стартом, которая состоится в субботу, 23 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Джима в составе сборной Украины стала чемпионкой Европы в смешанной эстафете.

Фото biathlon.com.ua

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