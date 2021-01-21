«Шахтер» на 91-й минуте спасся от поражения в спарринге с вице-чемпионом Польши

В четверг, 21 января, донецкий «Шахтер» провел первый спарринг на сборе в турецком Белеке. Соперником подопечных Луиша Каштру стал вице-чемпион Польши «Лех» из Познани, занимающий в текущем чемпионате страны 9-е место.

Отметим, что у горняков вернулись в строй после травм и вышли на поле Коноплянка, Корниенко, Мораес и Додо.

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Лех» (Познань, Польша) — 1:1

«Шахтер» (первый тайм): Трубин, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон, Тете, Судаков, Патрик, Коноплянка, Мораес.

«Шахтер» (второй тайм): Пятов, Додо, Витао (Кривцов, 75), Хочолава, Корниенко, Коваленко, Степаненко, Маркос Антонио, Соломон, Фернандо, Дентиньо (Мудрик, 82).

Голы: Коваленко (90+1, с пенальти) — Мархвиньски (58).

В следующем спарринге «оранжево-черные» в субботу, 23 января, сразятся с чемпионом Болгарии «Лудогорцем».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против израильского «Маккаби» из Тель-Авива.

Фото ФК «Лех»

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