Соперник «Динамо» в Лиге Европы продал своего лучшего бомбардира за 20 млн евро

Оппонент киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» (напомним, что матчи намечены на 18 и 25 февраля) продал в «Монако» своего лучшего бомбардира — 21-летнего сенегальского полузащитника Крепина Диатта, сообщает официальный сайт французского клуба.

По информации transfermarkt.com, сумма трансфера талантливого футболиста сборной Сенегала (16 матчей, 1 мяч в ее составе), подписавшего с монегасками соглашение на пять лет, составила 20 млн евро.

Отметим, что в начале 2018 года Диатта перебрался в «Брюгге» из норвежского «Сарпсборга» за 2 млн евро. За три года, проведенных в Бельгии, футболист сыграл более 100 матчей, в которых забил 28 мячей (в том числе — 10 в текущем сезоне) и отдал 19 голевых передач. В составе «Брюгге» сенегалец дважды становился чемпионом Бельгии, а также выигрывал Суперкубок страны.



«Я очень рад перейти в „Монако“. Рад, что у меня появилась возможность прогрессировать в таком уважаемом и амбициозном французском клубе, история которого хорошо известна в мире», — приводит слова Крепина Диатта пресс-служба «Монако».

Кстати, «Брюгге» после 22 туров уверенно лидирует в чемпионате Бельгии, на 9 очков опережая «Генк» и на 11 — «Антверпен».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на сборе в Эмиратах обыграло чемпиона Беларуси.

Фото ФК «Монако»

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