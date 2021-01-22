Вдохновил подарок от Месси: вратарь впервые за 10 лет забил гол в чемпионате Испании

Страж ворот «Эйбара» Марко Дмитрович отметился голом в поединке чемпионата Испании против «Атлетико» (1:2). Голкипер сборной Сербии на 12-й минуте реализовал пенальти, переиграв с «точки» одного из лучших вратарей мира Яна Облака и забив свой первый мяч в карьере.

Как сообщает Opta, это первый с февраля 2011 года гол в чемпионате Испании, забитый стражем ворот (10 лет назад голкипер «Депортиво» Дани Арансубия отличился в матче с «Альмерией»). Кстати, последний в Ла Лиге вратарский гол с пенальти в чемпионате Испании был забит еще раньше: в 2003-м голкипер «Лас-Пальмаса» Начо Гонсалес отличился в поединке с «Атлетиком».

Впрочем, «выстрел» 28-летнего вратаря сборной Сербии не помог «Эйбару» добыть даже ничью. Точные удары экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса на 40-й и 89-й (с пенальти) минутах позволили «Атлетико» увезти победу и укрепить лидерство в турнирной таблице с семиочковым отрывом от «Реала» (плюс у команды Диего Симеоне одна игра в запасе).

Кстати, совсем недавно Марко Дмитрович вошел в число 160 вратарей мира, которым достались подарки от самого Лионеля Месси (сколько голов пропустил от аргентинца за карьеру, столько получил бутылок пива). Сербу, вдоволь настрадавшемуся после ударов Лео, форвард «Барсы» прислал целых 11 бутылок хмельного напитка. «Еще немного и был бы ящик», — пошутил Марко Дмитрович в Instagram.

Марко Дмитрович с подарками от Лионеля Месси

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии вратарь забил невероятный гол ударом с 96 метров.

Фото Twitter ФК «Эйбар», Instagram

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