В 10 лет весит 85 кг: в Японии растет уникальный мальчик-сумоист

В национальной японской борьбе сумо, похоже, растет новая восходящая звезда. В свои 10 лет Кьюта Камагаи весит 85 кг (примерно в два с половиной раза больше, чем в среднем весят его одногодки) и в прошлом году уже стал чемпионом мира среди сверстников, сообщает Reuters.

Его тренировочный режим, разработанный его отцом Тайсуке (а заодно и тренером), безжалостен. Мальчишка, которому прочат в сумо большое будущее, тренируется по шесть раз в неделю. Не только — в борцовском зале. В программе занятий также плавание, легкая атлетика. Специально для этого семья Кьюты перебралась из провинции в Токио. По словам отца мальчика, в ближайшие два года юный талант должен набрать еще 20 кг, поскольку вес в сумо имеет большое значение.

Кьюта соблюдает диету, при этом потребляя от 2700 до 4000 калорий в день, в основном белок. Литр молока за один присест — не проблема. Особенно мальчишка любит себя побаловать стейком из говядины.

Кстати, юный талант уже побеждает своих оппонентов на пять-шесть лет старше. «Побеждать старших мальчиков — это весело», — признается мальчишка.

«Я не думаю, что трачу деньги зря. Это непросто, мы многим пожертвовали. Считаю, что это хорошее вложение. Он — талант. Я не играю в казино, все мои ставки — на сына. Надеюсь, когда-нибудь Кьюта станет екодзуной (высший титул в сумо. — Авт.)», — говорит отец таланта Тайсуке Камагаи, в прошлом сумоист-любитель.

Тренировка с отцом

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Фото Reuters

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