Заступился за студенток: боец ММА получил два года колонии

Российский боец ММА Максим Щербаков, который специализируется на боях на голых кулаках, приговорен одним из судов Москвы к двум годам колонии поселения, сообщает Daily Storm.

Бойца смешанных единоборств по прозвищу Топор признали признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как выяснилось, Щербаков стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за девушек в августе 2020 года.

«Двое пристали к девчонкам. Они студентки, — рассказал изданию адвокат бойца Андрей Алешкин. — Утверждают: зашли в магазин за продуктами, и к ним пристали двое мужчин, оскорблявших их. По случайности в магазин зашел Максим. Он сделал мужчинам замечание, а в ответ те предложили ему выйти разобраться на улицу.

Началась потасовка. Обороняясь, Максим нанес им средний вред здоровью. Они не постояли за себя и обратились в полицию. Впоследствии Максим был привлечен к ответственности".

Как оказалось, в ходе драки один из оппонентов получил ушиб мягких тканей, а второму боец сломал челюсть.

Сообщается, что сторона защиты уже подала апелляцию на приговор суда. В частности, адвокат бойца настаивает, что процесс проходил с рядом серьезных нарушений — в частности, суд даже не допросил потерпевших.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА Карлос Вемола украсил свой бицепс татуировкой обнаженной невесты.

Фото @topor.makc

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