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Спорт

Флойд Мейвезер позвал замуж эффектную стриптизершу из своего клуба: фото красотки

19:41 22 января 2021
Флойд Мейвезер и Анна Монро

Самый высокооплачиваемый спортсмен последнего десятилетия, экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях непобедимый Флойд Мейвезер, заработавший за карьеру около миллиарда евро, решил порвать с холостяцкой жизнью.

43-летний боксер сделал предложение 29-летней Анне Монро, работающей… старшей стриптизершей в его клубе Girl Collection в Лас-Вегасе, пишет The Sun. Девушка уже опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует огромное бриллиантовое обручальное кольцо на левой руке. По словам источника, Мейвезер и Монро уже в этом году намерены завести ребенка.

«Они позвонили семье Анны в Англию на Новый год, чтобы официально сообщить об отношениях. Ребята познакомились в клубе Флойда. Анна родилась в Америке, но ее родители переехали в Англию работать, когда она была маленькой. Затем Анна вернулась в Штаты, когда ей было 22 года. Девушка пошла на собеседование для работы в Girl Collection, но ей отказали. Однако, когда она уходила, встретила в коридоре Флойда, который на следующий день ее трудоустроил», — рассказал изданию друг боксера.

Как сообщает The Sun, за несколько месяцев отношений пара уже успела побывать в Париже, Абу-Даби, Афинах, Амстердаме и на курорте Голубая лагуна в Исландии. Хотя на странице Анны в Instagram совместных фото с Флойдом немного. В основном — снимки погорячее.

Напомним, что в марте прошлого года нашли мертвой в автомобиле бывшую гражданскую жену Мейвезера Джози Харрис, родившую легенде бокса трех детей. Позже стало известно, что 40-летняя женщина скончалась от передозировки наркотиков.

Как известно, на 20 февраля у легендарного американца запланирован бой с блогером Логаном Полом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойд Мейвезер показал фанатам свою роскошную коллекцию суперкаров.

Фото Instagram

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