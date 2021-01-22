Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой в Абу-Даби

Знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор (22 победы, 4 поражения) заработает за матч-реванш против американца Дастина Порье (26 побед, 6 поражений), который состоится в ночь на воскресенье, 24 января, на Бойцовском острове в Абу-Даби, как минимум в пять раз больше, чем соперник, сообщает The Independent.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАКГРЕГОР — ПОРЬЕ

Гарантированный гонорар 32-летнего ирландца составит 5 млн долларов, в то время как 31-летний американец может рассчитывать на 1 млн в американской валюте (рекордные призовые в карьере Порье). Кроме того, каждому из бойцов полагается процент от продажи платных трансляций боя. Ожидается, что суммарный заработок Макгрегора, состояние которого, по данным The Sun, оценивается примерно в 120 миллионов фунтов стерлингов (около 165 млн долларов), может составить около 20 миллионов долларов.

Кстати, в пятницу, 22 января, бойцы прошли процедуру взвешивания. Конор «потянул» на 70,3 кг, тогда как Порье оказался несколько тяжелее — 70,7 кг.

Напомним, что в первом поединке, который прошел в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье во втором раунде. На сей раз ирландец вообще пообещал «вырубить» американца за одну минуту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок Макгрегор — Порье.

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter