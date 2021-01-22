Суркиса оштрафовали на 50 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса на 50 тысяч гривен за высказывания в адрес комитета арбитров, сообщает официальный сайт УАФ.

Кроме того, КДК предупредил босса «бело-синих» о возможности применения более сурового наказания в случае повторения поведения, которое «вредит репутации футбола и УАФ и содержит признаки нарушений положений кодекса этики и честной игры УАФ».

Как известно, в августе прошлого года в эфире программы «Мага» на телеканале «112 Украина» Игорь Суркис заявил, что назначением судей на матчи руководит первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко (к слову, бывший вице-президент «Динамо»), а не глава комитета арбитров Лучано Лучи.

«В первой лиге за выход в УПЛ идет не битва, а война, — заявил тогда Игорь Суркис. — Там должны были зайти три клуба без спортивного принципа. Я сказал, что не буду участвовать в этом шоу. Все должно быть только по спортивному принципу.

Я перед началом сезона громко расскажу, кто у нас назначает судей. Пускай Костюченко икнется. Не будет он называть рефери, которые будут судить те или иные матчи. Мы это докажем, что так оно и есть.

Нам говорят, что Лучано Лучи сегодня руководит судейством. Нет, это не Лучи. Это Костюченко. Негодяй, которого вырастил я. В этом клубе. Мы никому ничего не подарим. Будем цивилизованно бороться на футбольном поле".

Напомним, что «Динамо» после первой части сезона лидирует в чемпионате Украины, опережая «Шахтер» на одно очко. В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Мирчи Луческу сразятся с бельгийским «Брюгге».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Игорь Суркис жестко ответил на выпады Блохина после назначения Луческу.

Фото ФК «Динамо»

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