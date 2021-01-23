Макгрегор – Порье: онлайн-трансляция главного боя UFC 257

Рано утром в воскресенье, 24 января (ориентировочное начало — в 5:00 по киевскому времени), в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 257. Главным поединком бойцовского мероприятия станет реванш между ирландцем Конором Макгрегором (22 победы, 4 поражения) и американцем Дастином Порье (26 побед, 6 поражений).

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Уважение и настороженность

Бойцы провели дуэль взглядов, на которой проявили уважение друг к другу. Конор даже получил в подарок от соперника… бутылку соуса табаско. Правда, несмотря на все рукопожатия и жесты доброй воли, каждый из оппонентов «держал ухо востро» на протяжении всей непродолжительной дуэли взглядов.

Макгрегор заработает в пять раз больше

Гарантированный гонорар 32-летнего ирландца составит 5 млн долларов, в то время как 31-летний американец может рассчитывать на 1 млн в американской валюте (рекордные призовые в карьере Порье). Кроме того, каждому из бойцов полагается процент от продажи платных трансляций боя. Ожидается, что суммарный заработок Макгрегора, состояние которого, по данным The Sun, оценивается примерно в 120 миллионов фунтов стерлингов (около 165 млн долларов), может составить около 20 миллионов долларов.

400 грамм разницы

На традиционной процедуре взвешивания, которая проводится за сутки до поединка, Конор «потянул» на 70,3 кг, тогда как Порье оказался несколько тяжелее — 70,7 кг.

Смелый прогноз Конора

Ирландский боец не сомневается в своей победе в предстоящем поединке, при этом публично делает довольно смелые прогнозы. «Мне нравится Дастин. Я думаю, что он хороший боец, даже великий. Но между нами по-прежнему пропасть. Я нокаутирую Порье в течение 60 секунд», — приводит слова Конора mmajunkie.usatoday.com.

Победные поединки соперников

Оба бойца выиграли свои последние поединки перед очной встречей. В январе 2020-го Конор спустя 40 секунд после стартового гонга отправил американца Дональда Серроне на настил октагона.

А вот Порье в июне прошлого года провел пятираундовый бой с новозеландцем Дэном Хукером и одержал победу единогласным решением судей.

Шесть лет назад сильнее оказался Конор

Предстоящий поединок станет уже вторым очным для бойцов. В сентябре 2014-го, когда соперники встретились в октагоне впервые, Макрегору понадобилось 106 секунд, чтобы нокаутировать американца.

Букмекеры верят в Макгрегора

В предстоящем бою букмекеры видят очевидным фаворитом Конора. На его победу контора «Фаворит Спорт» дает коэффициент 1,36, триумф Дастина оценивается в 3,40.

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