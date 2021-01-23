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Спорт

УЕФА хочет изменить формат проведения Евро-2020 из-за коронавируса: что известно

10:07 23 января 2021
Александер Чеферин с Кубком Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин рассматривает возможность проведения финального турнира Евро-2020 не в 12 городах 11 стран, как планировалось изначально, а сосредоточить все поединки в одной стране.

Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на слова главы правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнца Румменигге. «Нельзя забывать, что идея этого особого турнира родилась, когда коронавируса еще не было. В то время это была инициатива Комиссии Евросоюза, которая хотела, чтобы футбол был представлен по всей Европе. Но я знаю, что президент УЕФА Александер Чеферин невероятно осторожен в вопросах коронавируса и думает о том, что имеет смысл провести турнир только в одной стране», — приводит издание слова функционера.

Тем не менее, несмотря на желание своего босса, в УЕФА продолжают разрабатывать сценарий, исходя из задействования стадионов по всей Европе, и находятся в постоянном контакте с городами-хозяевами матчей предстоящего Евро-2020. При этом в организации рассматривают четыре варианта проведения турнира: с полным допуском зрителей на матчи, заполняемостью трибун на 50 и 20−30 процентов, а также поединками «за закрытыми дверями».

О своем окончательном решении по поводу предстоящего Евро-2020 чиновники Европейского футбольного союза планируют объявить не позднее 5 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины перед стартом Евро-2020 проведет три спарринга с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

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