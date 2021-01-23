Пролетел 70 метров со скоростью 147 км/час: горнолыжник получил страшные травмы на трассе Кубка мира

Жутким падением завершилось участие на этапе Кубка мира в швейцарском Китцбюэле для горнолыжника Урса Криенбюля.

Преодолевая дистанцию, 28-летний швейцарец не удержал равновесие и упал. При этом, несясь на скорости 147 км/ч, спортсмен пролетел 70 метров и таки пересек финишную черту. Ударившись сильно головой, Урс потерял сознание и оставался лежать неподвижно, после чего к нему подоспели медики и на вертолете отправили его в соседнюю Австрию, в больницу Святого Йоганна в Тироле.

«Урс Криенбюль разбился сегодня на спуске в Китцбюэле. У спортсмена сотрясение мозга, перелом правой ключицы, разрыв крестообразной и внутренней связок правого колена. Желаем скорейшего выздоровления и думаем о тебе, дорогой Урс!» — сообщили на своей странице в Instagram представители швейцарской сборной по горным лыжам.

Отметим, что Криенбюль в своей карьере особых достижений не имеет, лишь трижды поднимавшись на подиум на этапах Кубка мира. Нынешний же сезон, учитывая полученные травмы, для швейцарца завершен — в том числе он пропустит и предстоящий чемпионат мира, который пройдет с 8 по 21 февраля в итальянском Кортина-д'Ампеццо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский горнолыжник Томми Форд разбился на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене.

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