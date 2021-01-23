Украинец Лэнь за несколько дней нашел себе новый клуб в НБА

27-летний центровой Алексей Лэнь, разорвавший контракт с «Торонто Рэпторз», практически сразу трудоустроился в другом клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Проведя почти два месяца в составе «динозавров» (7 матчей, средние показатели — 10,9 минут, 2,3 очка и 1,6 подборов), уроженец Антрацита в качестве свободного агента подписал контракт с «Вашингтон Уизардс», желавшим создать глубину состава в передней зоне. Как и в случае с предыдущим клубом, соглашение рассчитано на один год, сообщил на своей странице в Twitter известный баскетбольный инсайдер Шамс Чарания.

Добавим, что «Уизардс», последние два сезона не выходившие в плей-офф восточной конференции, не радуют своих болельщиков и на старте нынешнего чемпионата. На счету «Вашингтона» лишь три победы в 11 сыгранных матчей, что позволяет занимать 14 место из 15-ти участников — ниже только «Детройт» еще одного украинца Святослава Михайлюка.

Отметим, что столичный клуб станет уже пятым в Национальной баскетбольной ассоциации для нашего соотечественника. Выступая в НБА с 2013 года, Лэнь защищал цвета «Финикс Санз», «Атланты Хоукс», «Сакраменто Кингз» и «Торонто Рэпторз».

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