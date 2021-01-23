«Шахтер» за две минуты упустил победу над чемпионом Болгарии

В субботу, 23 января, донецкий «Шахтер» провел второй спарринг на сборе в турецком Белеке. Следом за польским «Лехом», с которым «горняки» сыграли вничью — 1:1, соперником подопечных Луиша Каштру стал бессменный чемпион Болгарии последних девяти (!) сезонов «Лудогорец» из Разграда.

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Лудогорец» (Разград, Болгария) — 2:2

«Шахтер» (первый тайм): Пятов (Гриценко, 31), Додо, Хочолава, Степаненко, Дентиньо, Тете, Соломон, Коваленко (Cудаков, 31), Алан Патрик, Матвиенко, Витао.

«Шахтер» (второй тайм): Гриценко (Трубин, 63), Кривцов, Маркос Антонио, Мораес, Марлос, Майкон, Сиприано, Болбат, Коноплянка (Мудрик, 70), Бондарь, Фернандо.

Голы: Соломон (5), Коноплянка (55) — Икоко (58), Каули (60).

Довольно быстро «горняки» вышли вперед, когда Соломон от левого угла штрафной сместился в центр и точно пробил из-под защитника. После перерыва «Шахтер» удвоил свое преимущество благодаря индивидуальным действиям Коноплянки, который ворвался в штрафную по месту левого инсайда, обыграл оппонента и точно пробил под дальнюю штангу.

Видимо, посчитав, что победа у них уже в кармане, подопечные Луиша Каштру расслабились и в течение двух минут позволили сопернику сравнять счет. В итоге до конца спарринга больше никому из соперников так и не удалось отличиться еще раз, и матч завершился боевой ничьей — 2:2.

В следующем спарринге «оранжево-черные» в понедельник, 25 января, сразятся с 15-кратным чемпионом Словении «Марибором».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло на сборе в ОАЭ чемпиона Беларуси «Шахтер» из Солигорска.

Фото ФК «Шахтер»

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