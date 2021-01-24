«Динамо» — сборная Иордании: онлайн-видеотрансляция матча в ОАЭ

В воскресенье, 24 января, киевское «Динамо», уступившее в стартовом поединке на сборах в Эмиратах польской «Легии» (0:2), а затем обыгравшее солигорский «Шахтером» (2:0), проведет на стадионе The Sevens в Дубае спарринг против национальной сборной Иордании.

Если динамовцы готовятся к возобновлению сезона в чемпионате Украины и матчам 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге», то Иорданию ожидают решающие поединки второго квалификационного раунда отбора на ЧМ-2022. Примечательно, что азиатскую команду с мая 2018-го тренирует легенда… «Брюгге» Витал Боркелманс, в период с 1989-го по 2000-й проведший за «черно-синих» более 350 матчей и ставший четырехкратным чемпионом Бельгии.

В прямой трансляции за поединком (начало — в 15:30 по киевскому времени) вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Уже в понедельник, 25 января, динамовцы вернутся на несколько дней в Киев, и после нескольких дней выходных отправятся на второй этап подготовки в Турцию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» за две минуты упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с чемпионом Болгарии «Лудогорцем».

Фото ФК «Динамо»

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