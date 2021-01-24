Макгрегор – Порье: видео сенсационного нокаута в главном бою UFC 257

Рано утром в воскресенье, 24 января, в рамках турнира UFC 257, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), состоялся один из самых ожидаемых поединков — в октагоне спустя шесть лет сошлись легковесы Конор Макгрегор (22 победы, 5 поражений) и Дастин Порье (27 побед, 6 поражений).

Фаворитом у специалистов и болельщиков предстоящего поединка был ирландец. Наверняка, таковым считал себя и сам Конор — недаром он вел себя раскованно, находясь в ОАЭ и устраивая себе дорогой шоппинг. Порье был намного скромнее, аккумулируя всю свою энергию на бой, который многие называли самым важным в его карьере.

Впрочем, начался поединок не очень хорошо для Дастина. Он пропускал много ударов, в основном отбиваясь от наскоков Конора, а попытка перевести бой в партер успехом не увенчалась. Казалось, что американцу придется тяжело, но во втором раунде ему удалось потрясти соперника несколькими тяжелыми ударами, а затем, когда Макгрегор немного «поплыл», и досрочно завершить бой, отомстив за поражение в октябре 2014-го.

«Я счастлив, но не удивлен. Я много работал. Конор воспринял этот результат с профессионализмом. Сейчас у нас счет 1−1, возможно, надо будет повторить. Задача заключалась в том, чтобы действовать технично и бить точно. Было ощущение, что это титульный бой. Что буду делать дальше? Посмотрим. Если Хабиб не вернется, я и Конор — лучшие бойцы в легком весе», — отдал Порье должное своему сопернику после боя.

А ирландец пожаловался на травму — мол, во время обмена ударами ногами соперник повредил Конору нерв на правой ноге, что и стало основной причиной падения, которое привело к остановке боя. Также Макгрегор отметил, что ему было тяжело вернуться на высочайший уровень после длительного простоя в карьере — с октября 2018-го, когда ирландец проиграл Хабибу, он провел в октагоне всего 40 секунд против Дональда Серроне.

Несмотря на болезненное поражение, Конор нашел в себе силы поблагодарить Дастина за бой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб готов вернуться в UFC лишь ради боя с Жоржем Сен-Пьером.

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