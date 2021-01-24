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Спорт

Ударил палкой и врезался на финише: российский лыжник отметился хамским поведением на этапе Кубка мира

13:55 24 января 2021
Александр Большунов

Скандалом завершилась мужская эстафета по лыжным гонкам, проходившая в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.

Победу одержала сборная Норвегии, а за второе место до последних метров боролись команды Финляндии и России. На финише Йони Мяки опережал Александра Большунова, при этом немного задев того, а разозлившийся россиянин попытался в ответ ударить соперника палкой от лыж — благо, не попал. Впрочем, «наказание» для финна настигло уже за финишной чертой, когда Большунов на полной скорости въехал в остановившегося Мяки, от чего Йони упал на снег.

На поведение россиянина отреагировал тренер сборной Норвегии Эйрик Носсум. «Я абсолютно шокирован его поведением. Это лыжные гонки, а не ММА или боевые искусства. Я такого в лыжах вообще ни разу в жизни не видел. Надеюсь, что больше никогда и не увижу. Подобная атака на соперника должна иметь последствия. Надеюсь, федерация лыж примет решение», — поделился своим возмущением наставник победителей с телерадиокомпанией NRK.

Последствия для сборной России не замедлили себя долго ждать. Команда была дисквалифицирована за хамское поведение своего лыжника, а «бронза» досталась второй сборной России, приехавшей к финишу четвертой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный норвежский лыжник Петтер Нортуг получил семь месяцев тюрьмы за безрассудное вождение и хранение наркотиков.

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