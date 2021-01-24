Ударил палкой и врезался на финише: российский лыжник отметился хамским поведением на этапе Кубка мира

Скандалом завершилась мужская эстафета по лыжным гонкам, проходившая в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.

Победу одержала сборная Норвегии, а за второе место до последних метров боролись команды Финляндии и России. На финише Йони Мяки опережал Александра Большунова, при этом немного задев того, а разозлившийся россиянин попытался в ответ ударить соперника палкой от лыж — благо, не попал. Впрочем, «наказание» для финна настигло уже за финишной чертой, когда Большунов на полной скорости въехал в остановившегося Мяки, от чего Йони упал на снег.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0 — Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021

На поведение россиянина отреагировал тренер сборной Норвегии Эйрик Носсум. «Я абсолютно шокирован его поведением. Это лыжные гонки, а не ММА или боевые искусства. Я такого в лыжах вообще ни разу в жизни не видел. Надеюсь, что больше никогда и не увижу. Подобная атака на соперника должна иметь последствия. Надеюсь, федерация лыж примет решение», — поделился своим возмущением наставник победителей с телерадиокомпанией NRK.

Последствия для сборной России не замедлили себя долго ждать. Команда была дисквалифицирована за хамское поведение своего лыжника, а «бронза» досталась второй сборной России, приехавшей к финишу четвертой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный норвежский лыжник Петтер Нортуг получил семь месяцев тюрьмы за безрассудное вождение и хранение наркотиков.

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