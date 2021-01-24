Два нокдауна и нокаут за 90 секунд: непобедимый боксер эффектно «вырубил» соперника

Бразильский боксер-тяжеловес Лукас Понтес да Силва добыл убедительную победу над своим соотечественником Рожериу Дамаско.

Только начинающий свою профессиональную карьеру спортсмен, до этого проведший всего три поединка (все выиграл нокаутом), уверенно начал бой. С первых секунд он обрушил шквал ударов на соперника. В итоге опытный Дамаско, в послужном списке которого 15 побед и 9 поражений, дважды побывал в нокдауне, а на третий раз рефери вынужден был остановить поединок. На все про все Лукасу потребовалось всего 90 секунд!

Насколько все стремительно развивалось, вы можете оценить сами, просмотрев запись боя.

Добавим, что победа стала отличным подарком да Силве к 26-му дню рождения, который он отпразднует 25 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кубинец Фрэнк Санчес нокаутировал Джулиана Фернандеса из Мексики, который улетел за канаты ринга.

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