В Бразилии разбился самолет с футболистами: все погибли

Частный двухмоторный самолет Baron PTLYG с частью делегации футбольного клуба «Пальмас», выступающего в бразильской серии D, разбился вскоре после взлета, сообщает Globoesporte.

Все, находившиеся на борту, — 27-летний вратарь Рануле, 23-летний защитник Лукас Пракседес, 28-летний игрок обороны Гильерме Ноэ, 23-летний полузащитник Маркус Молинари, 32-летний президент клуба Лукас Мейра и пилот Вагнер Мачадо, погибли.

Трагедия произошла вскоре после того, как шестиместный самолет, недавно приобретенный президентом «Пальмаса», оторвался от взлетно-посадочной полосы. Игроки «Пальмаса» летели в Гоянию, где им предстояло в понедельник, 25 января, сыграть матч Green Cup с «Вила Новой». На видео, сделанном на месте крушения, видно, что самолет загорелся вскоре после аварии.

Сообщается, что группу футболистов отправили отдельно от остальной команды, поскольку в воскресенье, 24 января, у них истекал срок пребывания на карантине после заражения коронавирусом, и они готовились на следующий день выйти на поле.

«Сегодня грустный день для бразильского футбола. Передаю свои глубочайшие соболезнования и молюсь за близких тех, кто попал в катастрофу, унесшую жизни игроков и президента «Пальмаса», — написал в Twitter легендарный Пеле.

Напомним, что в 2016 году в Бразилии был объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета, на борту которого находились игроки клуба «Шапекоэнсе». Жертвами трагедии стал 71 человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем.

Фото Divulgação

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