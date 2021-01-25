Распанахал голову сопернику и помочился в холле отеля: скандальный чемпион мира завершил карьеру

Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии, 32-летний экс-защитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Спасибо за все и за каждое мгновение — мы вместе творили историю. Я прощаюсь, но скоро увидимся», — написал 32-летний футболист в Instagram.

Кевин также выложил видео, в котором назвал 15-летний футбольный опыт «карьерой не по книжке с картинками». «Теперь хочу вернуться туда, откуда я родом. И в любительский спорт», — заявил Гросскройц.

Отметим, что в последнее время Кевин Гросскройц выступал в третьем немецком дивизионе за «Юрдинген». Ранее он по два раза становился с дортмундской «Боруссией» чемпионом и обладателем Суперкубка страны, а также побеждал с командой Юргена Клоппа в Кубке Германии. Кроме того, в карьере знаменитого футболиста значатся выступления за «Галатасарай», «Штутгарт» и «Дармштадт».

Кстати, Кевин Гросскройц прославился не только достижениями на футбольном поле. За годы карьеры он частенько оказывался в эпицентре скандалов.

К примеру, в 2014 году футболист помочился прямо в холле отеля в Берлине после финала Кубка Германии, в котором его «Боруссия» проиграла «Баварии» — 0:2, а один из мячей в ворота дортмундцев влетел после грубой ошибки Гросскройца. Футболист решил залить горе алкоголем, а в туалет сходил, не добираясь до уборной. Тогда Гросскройц отделался штрафом 60 тысяч евро.

Летом прошлого года футболиста по прозвищу Рыба снова припекло, и перед началом контрольного матча против «Бохума» он сходил по маленькому прямо за скамейкой запасных своей команды. Дескать, а что делать: до ближайшего туалета несколько сотен метров, а стартовый свисток судьи вот-вот прозвучит. Тогда, помнится, кадры с «писающим немальчиком» попали на страницы немецкого таблоида Bild.

Еще один скандальный эпизод произошел с Гросскройцем, когда он уже выступал за «Юрдинген». В борьбе за мяч Кевин наступил шипами на голову игроку «Рот-Вайсса» Лукасу Щепанику в матче регионального Кубка Германии. Уже после игры выяснилось, что Щепаник получил глубокое рассечение, а Гросскройц в качестве извинений пригласил Лукаса в собственный ресторан.

Так выглядела голова Лукаса Щепаника после «опеки» Кевина Гросскройца

Да и кто, скажите, со временем вспомнит, как Гросскройц завершил карьеру в сборной Германии. После победного финала ЧМ-2014, на котором футболист не сыграл ни минуты, он так сильно напился, что, заходя в номер, упал и сильно рассек губу — пришлось накладывать швы. Вспомнят другое: Кевин Гросскройц — чемпион мира по футболу. Тату на спине футболиста — тому подтверждение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес завершил карьеру.

Фото bild. de, Instagram, Other Agency

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