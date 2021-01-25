«Мечта превратилась в реальность»: чемпион мира Гарсия договорился о бое с легендарным Пакьяо

Восходящая звезда бокса, временный чемпион WBC в легкой весовой категории 22-летний американец Райан Гарсия (21 победа, 18 из них — нокаутом), победивший 3 января олимпийского чемпиона из Великобритании Люка Кэмпбелла, сообщил, что проведет бой с действующий обладателем пояса WBA в полусреднем весе, 42-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (62 победы, 39 из них — нокаутом, 2 ничьи, 7 поражений).

«Мечта превратилась в реальность. Для меня большая честь разделить ринг с Мэнни Пакьяо. Я всегда буду уважать то, что ты делал на ринге и вне его», — написал Райан Гарсия на своей странице в Instagram.

По информации boxingscene.com, переговоры об этом поединке действительно идут, но пока они на предварительной стадии. Пакьяо (кстати, первый и до настоящего времени единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях!) не выходил на ринг с июля 2019 года, когда победил Кита Турмана и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.

Ранее Пакьяо (кстати, сенатор на Филиппинах) и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявляли о намерении устроить боксерский поединок в этом году, но неизвестно, как на эти планы повлияет недавнее поражение Макгрегора в UFC.

Напомним, что Райан Гарсия с 8,3 миллиона подписчиков в Instagram — один из самых популярных боксеров в мире. «Круче» американца только Энтони Джошуа (12 млн подписчиков), Майк Тайсон (14,4 млн) и Флойд Мейвезер (24,5 млн). Для сравнения: у Василия Ломаченко — 1,9 млн подписчиков в Instagram, а у Александра Усика — 1 млн.

Райан Гарсия и Мэнни Пакьяо

Ранее «ФЫАКТЫ» сообщали, что Мэнни Пакьяо сломал нос своему спарринг-партнеру украинцу Виктору Постолу.

Фото Instagram

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