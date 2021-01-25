Легендарный Фрэнк Лэмпард уволен из клуба Абрамовича

Лондонский «Челси», несмотря на победу в матче Кубка Англии над «Лутон Таун» (3:1), официально объявил об отставке главного тренера команды 42-летнего Фрэнка Лэмпарда, который возглавлял «аристократов» с июля 2019 года.

Боссы клуба во главе с российским миллиардером Романом Абрамовичем не простили звездному экс-футболисту команды слабых результатов в премьер-лиге. После 19 матчей лондонский гранд, несмотря на потраченные летом на покупку новых футболистов 228,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 257 млн евро), с 29 очками занимает в турнирной таблице АПЛ лишь 9-е место с 11-очковым отставанием от лидера «Манчестер Юнайтед». Из последних восьми поединков чемпионата Англии подопечные Лэмпарда выиграли лишь два, потерпев пять поражений при одной ничьей.

«Это было очень тяжелое решение для клуба, потому что у меня лично замечательные отношения с Фрэнком, и я отношусь к нему с огромным уважением, — цитирует Романа Абрамовича официальный сайт «Челси». — Он очень порядочный человек с невероятным отношением к делу. Тем не менее в сложившихся обстоятельствах мы считаем, что лучше всего будет сменить тренера. От себя лично, от руководства и от всего клуба я хочу поблагодарить Фрэнка за работу в роли главного тренера и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Он знаковая фигура для этого выдающегося клуба, поэтому его статус здесь остается непоколебимым. Его всегда тепло примут на «Стэмфорд Бридж».

Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович

Ранее сообщалось, что новым наставником «Челси», скорее всего, станет уволенный из «Пари Сен-Жермен» немец Томас Тухель.

Напомним, что большую часть своей яркой карьеры Фрэнк Лэмпард провел именно в «Челси» (2001−2014 годы), с которым трижды стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы (он лучший бомбардир в истории клуба — 211 мячей!) Полузащитник также защищал цвета «Вест Хэма», «Нью-Йорк Сити» и «Манчестер Сити». В активе Фрэнка 106 матчей и 29 голов за сборную Англии.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В дебютном сезоне в качестве наставника специалист вместе с «Дерби Каунти» занял шестое место во втором по силе английском дивизионе. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле». Чтобы переманить тренера, «Челси» пришлось заплатить «Дерби» 4,5 млн евро.

У Фрэнка есть две дочери от первого брака с испанской моделью Элен Ривас — 13-летняя Луна и 12-летняя Исла. Во второй раз футболист женился на североирландской телеведущей Кристин Бликли, которая в сентябре 2018-го родила Фрэнку дочь Патрисию Шарлотт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сеть слили систему штрафов в «Челси» при Фрэнке Лэмпарде.

Фото ФК «Челси»

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