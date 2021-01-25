«Допинговая шл*ха»: призер Олимпийских игр грубо «наехал» на экс-чемпиона мира из России

Повторная проба бывшего чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе 37-летнего россиянина Сергея Ковалева (34 победы, 29 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья), пойманного на применении допинга, тоже оказалась положительной, сообщает BoxingScene. В крови знаменитого боксера обнаружили синтетический тестостерон.

Кроме отмены боя против узбекского боксера Бектемира Меликузиева, который должен был состояться 30 января, Ковалева (на фото) ждет длительная дисквалификация, а возможно (с учетом возраста) — и бесславное завершение карьеры.

Пока же в адрес попавшегося на допинге Ковалева резко высказался бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне британец Энтони Огого, прировнявший боксеров, которые принимают запрещенные препараты, к представительницам древнейшей профессии.

«Лживый пес! Сколько Ковалев на этом сидел? Он боксировал с Симаковым в 2011 году. Симаков впал в кому и спустя три дня скончался из-за травм. Был ли Ковалев тогда под допингом?

Он разорвал Натана Клеверли, хотя до него этого никто не делал. Допинговые читеры — самые худшие, в боксе это ш*юхи!" — написал Энтони Огого в Twitter.

Энтони Огого с олимпийской медалью

Напомним, что Ковалев не дрался с ноября 2019 года, когда уступил чемпионский пояс WBO Саулю Альваресу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Ковалев получил условный срок за избиение модели.

Фото Instagram

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