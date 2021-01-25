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Судьбу матча НХЛ решила шайба, заброшенная за полсекунды до сирены: видео драматичного эпизода

19:48 25 января 2021
Виннипег Джетс&nbsp;— Эдмонтон Ойлерз

Драматичной развязкой завершился поединок регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Виннипег Джетс» и «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).

По ходу встречи хозяева площадки дважды вели в счете, но гости каждый раз находили в себе силы отыграться. Более того, в самом конце третьего периода «Эдмонтон» вырвал победу. При этом немецкий форвард Леон Драйзайтль забросил победную шайбу за полсекунды до финальной сирены!

Волею календаря, в следующем поединке сезона «Виннипег» и «Эдмонтон» снова сразятся друг с другом (в ночь на 27 января по киевскому времени).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь.

Фото Twitter «Эдмонтон Ойлерз»

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