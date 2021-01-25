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Спорт

Денис Беринчик рассказал о смерти новорожденного сына

22:47 25 января 2021
Денис Беринчик

Вице-чемпион мира и Олимпийских игр, непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (14 побед, 8 из них — нокаутом), защитивший в октябре прошлого года чемпионский титул WBO International в легком весе, рассказал об утрате своего новорожденного сына Тимура летом 2018-го.

«Как мы говорим — на все воля божья, — поведал 32-летний Денис Беринчик в интервью YouTube-каналу «INTERSPORT Украина». — Но когда вот есть наши доктора, которые не слишком сильно образованные, мы знаем, как они учились.

Есть момент погрешности в докторской ситуации — укололи что-то, вызвали преждевременные роды, сказали, что нужно сохранить плод, посчитали свои сроки, но на шестимесячном этапе сделали кесарево… Слишком был маленьким, подключили к аппарату искусственного дыхания, сложились обстоятельства… Через две недели крестили — ангел ушел. Тяжело с такими моментами жить".

Отметим, что вместе с супругой Лианой Денис Беринчик воспитывает 4-летнюю дочь Мадину.

Денис Беринчик с супругой Лианой и дочерью Мадиной

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Денис Беринчик попал в серьезное ДТП перед чемпионским боем.

Фото Instagram

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